Insiste D. Trump con Groenlandia

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ANKARA, Turquía.- El presidente Donald Trump insistió el martes en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos en lugar de Dinamarca —una nación aliada de la OTAN—, renovando las tensiones en torno al territorio incluso mientras la alianza transatlántica anunciaba acuerdos de venta de armamento por millas de millones de dólares durante una cumbre, en un intento por apaciguar al mandatario estadounidense.

Trump se refirió a Groenlandia como "una parte importante" para Estados Unidos, mientras repetía las afirmaciones falsas de que la isla está rodeada de barcos chinos y rusos y aseguró que no permitirá que Groenlandia sea amenazada.

"Eso debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara.

La alianza de la OTAN se fundó sobre el principio de que sus 32 miembros defenderán el territorio de los demás y no amenazarán con apoderarse de él. Durante la cumbre, los países europeos y el secretario general de la alianza, Mark Rutte, ya estaban trabajando en marchas forzadas para abordar otra de las quejas de Trump: que los aliados europeos no gastan lo suficiente en defensa.

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Por otro lado, Trump anunció que su país levantará las sanciones que se emitieron a Turquía después de que Ankara compró un sistema ruso de defensa antimisiles que llevó a excluir a la nación del programa de cazas F-35, dejando al descubierto los estrechos lazos entre los dos mandatarios.

Trump hace mención de su "química" con Erdogan

Cuando Turquía compró sistemas rusos de defensa antimisiles S-400 en 2019, se desató años de tensiones, a pesar de la cálida relación personal entre Trump y Erdogan que se remonta al primer mandato del presidente estadounidense.