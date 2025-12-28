Intenso ataque ruso contra Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó el sábado la capital de Ucrania con misiles balísticos y drones, matando al menos a una persona e hiriendo a otras 27, informaron las autoridades, un día antes de las conversaciones entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos.

Las explosiones se escucharon por toda Kiev mientras el ataque comenzaba a primeras horas de la mañana y continuó durante horas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se preparaba para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida el domingo para continuar las conversaciones sobre el fin de la guerra. Zelenski dijo a los periodistas que él y Trump planean discutir varios temas, incluidas las garantías de seguridad y las cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

"Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Realmente muestra que (el presidente ruso Vladímir) Putin no quiere la paz", dijo Zelenski después de hacer una escalada en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney en Halifax, Nueva Escocia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carney anunció 1.800 millones de dólares en asistencia económica a Ucrania que ayuda a desbloquear el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la reconstrucción y el desarrollo.

"La barbarie que vimos durante la noche, el ataque a Kiev, muestra lo importante que es que apoyamos a Ucrania durante este momento difícil", dijo Carney.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que llevó a cabo un "ataque masivo" durante la noche, utilizando "armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal" y drones. Afirmó que atacó instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las fuerzas de Ucrania y empresas del complejo militar-industrial.

Pero varios edificios residenciales también fueron alcanzados.

Horas antes del sábado, el ministerio aseguró que sus baterías antiaéreas derribaron durante la noche siete drones ucranianos sobre las regiones rusas de Krasnodar y Adygeya.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que las defensas aéreas interceptaron más de 20 drones que volaron hacia la capital rusa el sábado. No reportó daños ni víctimas. No estaba claro por el momento si esos estaban incluidos en el recuento del Ministerio de Defensa.