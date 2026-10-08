logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Investigan posibles contactos de sujeto infectado por ébola

Viajó desde el Congo por tierra y aire sin ser detectado

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Investigan posibles contactos de sujeto infectado por ébola
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAIROBI, Kenia.- El primer caso de ébola en Kenia, de un paciente que viajó durante semanas por carretera y por aire a través de tres países sin ser detectado hasta que llegó a Nairobi, ha suscitado interrogantes sobre los controles fronterizos y cómo rastrear el virus entre naciones.

      El paciente, un hombre keniano, había vivido en la República Democrática del Congo durante siete años y empezó a sentirse enfermo hace un mes. Viajó por carretera a Uganda antes de abordar un vuelo a la capital keniana el sábado. Allí dio positivo al virus del ébola en un hospital y murió el lunes.

      El director general de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África, Jean Kaseya, declaró a The Associated Press en una entrevista el martes que todas las partes interesadas deben preguntarse cómo una persona afectada pudo haber conducido y volado a tantos lugares sin que nadie lo notara.

      "Tenemos que asegurarnos de que, en el punto de entrada, contamos con un sistema sólido de vigilancia", manifestó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El ébola es altamente contagioso y se propaga entre la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados.

      Las autoridades intentan rastrear a todos los que tuvieron contacto con el paciente

      El hombre keniano condujo durante horas por carretera dentro de la República Democrática del Congo y cruzó la frontera hacia Uganda. Abordó un vuelo local en el Congo. 

      Se desconoce si utilizó otras formas de transporte público.

      Las autoridades han revisado el manifiesto de vuelo del otro trayecto que tomó desde Kampala, Uganda, a Nairobi, y los pasajeros y la tripulación a bordo han sido añadidos a la lista de contactos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FCC evalúa permitir llamadas automatizadas en elecciones de EEUU
        FCC evalúa permitir llamadas automatizadas en elecciones de EEUU

        FCC evalúa permitir llamadas automatizadas en elecciones de EEUU

        SLP

        AP

        Un grupo conservador solicita permiso para usar voces generadas por IA en llamadas no solicitadas a teléfonos celulares.

        Fallece mujer de 87 años tras desalojo que causó protestas
        Fallece mujer de 87 años tras desalojo que causó protestas

        Fallece mujer de 87 años tras desalojo que causó protestas

        SLP

        AP

        El desalojo de la mujer de 87 años motivó protestas masivas y llevó al presidente a pedir elecciones anticipadas.

        EEUU propone tarifa de 70,000 dólares para estudiantes internacionales OPT
        EEUU propone tarifa de 70,000 dólares para estudiantes internacionales OPT

        EEUU propone tarifa de 70,000 dólares para estudiantes internacionales OPT

        SLP

        AP

        La iniciativa busca frenar el fraude en visas, pero genera rechazo por su impacto en la educación y el empleo.

        Christa Pike despierta tras ejecución fallida en Tennessee
        Christa Pike despierta tras ejecución fallida en Tennessee

        Christa Pike despierta tras ejecución fallida en Tennessee

        SLP

        AP

        El gobernador Bill Lee calificó la ejecución fallida como perturbadora y suspendió la próxima ejecución del estado.