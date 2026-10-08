Investigan posibles contactos de sujeto infectado por ébola

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NAIROBI, Kenia.- El primer caso de ébola en Kenia, de un paciente que viajó durante semanas por carretera y por aire a través de tres países sin ser detectado hasta que llegó a Nairobi, ha suscitado interrogantes sobre los controles fronterizos y cómo rastrear el virus entre naciones.

El paciente, un hombre keniano, había vivido en la República Democrática del Congo durante siete años y empezó a sentirse enfermo hace un mes. Viajó por carretera a Uganda antes de abordar un vuelo a la capital keniana el sábado. Allí dio positivo al virus del ébola en un hospital y murió el lunes.

El director general de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África, Jean Kaseya, declaró a The Associated Press en una entrevista el martes que todas las partes interesadas deben preguntarse cómo una persona afectada pudo haber conducido y volado a tantos lugares sin que nadie lo notara.

"Tenemos que asegurarnos de que, en el punto de entrada, contamos con un sistema sólido de vigilancia", manifestó.

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El ébola es altamente contagioso y se propaga entre la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados.

Las autoridades intentan rastrear a todos los que tuvieron contacto con el paciente

El hombre keniano condujo durante horas por carretera dentro de la República Democrática del Congo y cruzó la frontera hacia Uganda. Abordó un vuelo local en el Congo.

Se desconoce si utilizó otras formas de transporte público.

Las autoridades han revisado el manifiesto de vuelo del otro trayecto que tomó desde Kampala, Uganda, a Nairobi, y los pasajeros y la tripulación a bordo han sido añadidos a la lista de contactos.