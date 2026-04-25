Irán no cede, y EU toma acciones en consecuencia

En una decisión sorpresiva, Donald Trump canceló el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner para reanudar las conversaciones con Teherán en Islamabad.

Visita y respuesta de Abbas Araghchi en Islamabad y Mascate

El presidente hizo el anuncio a "Fox News" y Axios poco después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, partiera de la capital pakistaní hacia Mascate, donde se reunió con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército, Asim Munir, para ofrecer una respuesta "integral" de Teherán a las condiciones estadounidenses y a las propuestas de mediación pakistaníes.

La respuesta, evidentemente, no modifica sustancialmente la postura de la República Islámica, que había reiterado su negativa a ceder ante las "exigencias maximalistas" de Estados Unidos.

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Estancamiento y razones de la cancelación

La cancelación de la misión es una señal más de que ambas partes están lejos de alcanzar un acuerdo, a pesar de que la Casa Blanca hablara de "progreso" el viernes al anunciar la partida de Witkoff y Kushner. Trump explicó a "Fox News" que era inútil emprender un viaje tan largo sin lograr avances. "Les dije a mis asesores que se prepararan para partir, pero no, no van a tomar un vuelo de 18 horas para llegar allí. Tenemos todo bajo control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a tomar más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada'", declaró el magnate.

Luego reiteró este punto en una llamada con Barack Ravid, reportero de Axios, y cuando se le preguntó si esto significaba que la guerra se reanudaría, el comandante en jefe respondió con su habitual ambigüedad: "No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado".

Finalmente, Trump oficializó su decisión en Truth, evocando lo que quizás sea la verdadera razón del nuevo estancamiento en las negociaciones: las divisiones internas dentro del régimen iraní entre halcones y palomas. "Hay una enorme lucha interna y confusión dentro de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos", dijo Trump. "Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!", repitió. Pero persiste un clima de desconfianza, como sugieren las palabras de Araghchi. Si bien calificó su visita a Pakistán de "muy fructífera", afirmó que aún desconoce "si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia".

Esto supone un duro golpe para los incansables negociadores pakistaníes, que esperaban una segunda ronda de negociaciones en Islamabad a partir del lunes, tras la tercera parada de Araghchi en Moscú, principal aliado de Teherán, que ofreció apoyar las negociaciones garantizando la seguridad del uranio enriquecido iraní, pero se topó con la oposición de Trump.

Quedan muchos asuntos por resolver: desde el programa nuclear iraní hasta su programa de misiles balísticos, desde el apoyo a grupos afines hasta el desbloqueo del estrecho de Ormuz, mientras Teherán insiste en el levantamiento de las sanciones y el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, así como en las reparaciones de guerra.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado, aunque algunos barcos lo atraviesan, incluido el megayate del oligarca ruso Alexey Mordashov (sancionado por Estados Unidos).

La tregua renovada sigue siendo frágil en el sur del Líbano, donde continúan los ataques recíprocos entre Israel y la milicia proiraní Hezbolá. El último ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dejó seis muertos en el Líbano.

A partir del lunes, si no se producen avances, los mercados podrían entrar en números rojos. Esto se debe también a que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos no tiene intención de renovar la exención que permite la compra del petróleo ruso actualmente en el mar.

Lo mismo ocurre con Irán, que, según predijo, "en los próximos dos o tres días tendrá que empezar a paralizar la producción, lo que será muy perjudicial para sus yacimientos petrolíferos". Pero también será perjudicial para la inflación y el costo de la vida en Estados Unidos, y por lo tanto para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.