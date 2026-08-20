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Morena en Senado cierra filas con Claudia Sheinbaum

Senadores morenistas subrayan resultados tangibles del gobierno y llaman a evitar confrontaciones mediáticas.

Por El Universal

Agosto 20, 2026 05:34 p.m.
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Morena en Senado cierra filas con Claudia Sheinbaum
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      La bancada de Morena en el Senado de la República cerró filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante lo que calificaron como "ataques y descalificaciones infundadas emitidos este día por actores mediáticos que buscan notoriedad a costa del conflicto y el sensacionalismo" y afirmaron que no perderán el tiempo en "litigios de micrófono".

      Morena rechaza ataques mediáticos y prioriza debate sustantivo

      "Quienes recurren a la adjetivación y al insulto anteponen el espectáculo político al debate sustantivo. Esa es su estrategia, esa es su pobre historia de vida", comentaron las y los senadores morenistas.

      Ante la desinformación y las narrativas de confrontación, la postura de esta bancada de Movimiento de Regeneración Nacional es clara: la mejor respuesta a la provocación son los hechos y los resultados tangibles que benefician al pueblo mexicano.

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      Avances del gobierno y respaldo institucional a Sheinbaum

      Compartieron avances del actual gobierno con una reducción histórica de los crímenes de alto impacto y avances coordinados en la estrategia de pacificación nacional.

      Consolidación y ampliación de la política social con el fin de garantizar derechos fundamentales a millones de familias.

      Además, indicadores macroeconómicos sólidos, atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

      "El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República deja testimonio de su total respaldo y solidaridad con la Presidenta de México. Señalamos que no perderemos el tiempo en litigios de micrófono, ni en la validación de agendas personales diseñadas para generar tráfico digital. Porque esa es su estrategia, interlocución para ganar likes", concluyó.

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