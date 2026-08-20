Morena rechaza advertencia de Gabino y presume perfiles competitivos

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Morena rechazó la advertencia del diputado federal Gabino Morales Mendoza sobre el riesgo de recurrir nuevamente a "perfiles testimoniales" en la elección de 2027 y sostuvo que el partido cuenta con figuras capaces de competir por la gubernatura de San Luis Potosí.

Luego de que el legislador citó las derrotas de Mónica Rangel Martínez y Xavier Nava Palacios como ejemplos de decisiones que perjudicaron electoralmente al partido, Morena respondió que no observa actualmente el escenario de debilidad señalado por Morales Mendoza.

"Ese riesgo yo no lo veo como tal", señaló el partido, al afirmar que dispone de una estructura sólida, militancia activa y perfiles "fuertes, competitivos y comprometidos" con la llamada Cuarta Transformación.

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La respuesta marca una diferencia con el diagnóstico del diputado federal, quien advirtió que competir sin el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solamente tendría sentido si Morena postula una candidatura capaz de enfrentar al propio Verde, así como al PAN y al PRI.

Morena evitó responder directamente a los casos de Rangel Martínez y Nava Palacios, mencionados por Gabino Morales, pero defendió su fortaleza electoral y aseguró que llegará preparado al proceso de 2027.

También lanzó una crítica contra la oposición al sostener que Morena tiene "algo que el PRIAN nunca ha podido construir: unidad con el pueblo", factor que, afirmó, será determinante en la próxima elección.

Aunque la disputa interna ya comenzó a generar posicionamientos, el partido insistió en que todavía no es momento de hablar de nombres. Explicó que actualmente trabaja en la organización del movimiento y en el acompañamiento de quienes aspiran a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Señaló que la candidatura será definida en los tiempos correspondientes mediante los mecanismos internos de Morena y recaerá en el perfil mejor posicionado, con respaldo ciudadano y capacidad para representar al movimiento.

La respuesta tampoco cerró la posibilidad de una alianza electoral. Morena indicó que las coaliciones formales serán decididas por sus órganos nacionales, pero anticipó que no competirá aislado.

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"Morena no irá solo", afirmó, al señalar que buscará llegar acompañado por su militancia, simpatizantes y otras fuerzas y partidos políticos, además de lo que calificó como el respaldo del pueblo potosino.

El posicionamiento ocurre mientras Morena y el PVEM mantienen diferencias por la sucesión estatal. El Verde impulsa a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mientras Morena conserva una restricción interna contra la postulación de familiares directos de mandatarios en funciones para sucederlos en el cargo.