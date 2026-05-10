Irán responde a propuesta de alto el fuego de Estados Unidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán envió el domingo su respuesta a la proposición estadounidense más reciente de alto el fuego a través de mediadores paquistaníes, pero el presidente Donald Trump se apresuró a rechazarla en una publicación en redes sociales como "¡totalmente inaceptable!", un nuevo revés a los empeños por resolver el estancamiento en el golfo Pérsico que ha estrangulado el transporte marítimo y ha disparado los precios de la energía.

Irán condiciona alto el fuego a reparaciones y soberanía

La televisión estatal iraní reportó que Teherán rechazó la propuesta estadounidense porque considera que equivale a una rendición, e insistió en cambio en "reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos, plena soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, un fin a las sanciones y la liberación de activos iraníes incautados".

La propuesta más reciente de Washington abordó un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y revertir el programa nuclear iraní.

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El rechazo de Trump a la respuesta iraní no incluyó detalles. Previamente, el mandatario acusó en redes sociales a Irán de "estar jugando" con Estados Unidos durante casi 50 años, y advirtió: "¡Ya no se reirán!".

Trump le está dando a la diplomacia "todas las oportunidades que podamos antes de volver a las hostilidades", dijo a la cadena ABC el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz.

El nuevo líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, a quien no se ha visto ni escuchado públicamente desde que comenzó la guerra, "emitió nuevas y decisivas directrices para la continuación de las operaciones y la poderosa confrontación con los enemigos" mientras se reunía con el jefe del mando militar conjunto, informó la televisora estatal, sin dar detalles.

Ataques con drones tensan la región del golfo Pérsico

El frágil alto el fuego fue puesto a prueba cuando un dron desató un pequeño incendio en un barco frente a Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron el ingreso de drones a su espacio aéreo. Los EAU indicaron que derribaron dos drones y culparon a Irán. No se reportaron víctimas, y de momento nadie se atribuyó la responsabilidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el ataque al barco como una "peligrosa e inaceptable agudización que amenaza la seguridad y la protección de las rutas de comercio marítimo y los suministros vitales en la región". El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido no dio detalles sobre el propietario ni el origen del navío.

El general de brigada Saud Abdulaziz Al Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, dijo que las fuerzas respondieron a los drones, pero no indicó de dónde provenían.

Irán y organizaciones aliadas armadas como el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano han utilizado drones para llevar a cabo cientos de ataques desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con una ofensiva estadounidense e israelí.

Irán dice que está "totalmente preparado" para proteger sus sitios nucleares

Trump ha reiterado amenazas de reanudar bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear. Desde que la guerra comenzó, Teherán ha bloqueado en gran medida la estratégica vía marítima, clave para el flujo mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, lo cual ha sacudido los mercados mundiales.

A su vez, las fuerzas armadas de Estados Unidos han bloqueado puertos iraníes desde el 13 de abril, y han dicho que han hecho retroceder a 61 buques comerciales y han inutilizado cuatro. El viernes atacaron dos petroleros iraníes que, según denunciaron, intentaban violar el bloqueo. La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán dice que cualquier ataque contra petroleros iraníes o buques comerciales será respondido con un "fuerte ataque" contra bases estadounidenses en la región y barcos enemigos.

Otro punto de fricción en las negociaciones es el uranio altamente enriquecido de Irán. La agencia nuclear de la ONU dice que el país tiene más de 440 kilogramos (970 libras) enriquecidos hasta una pureza del 60%, lo que sólo está a un breve paso técnico de poder ser utilizado en armamento.

En una entrevista publicada el sábado por la noche, un portavoz militar iraní dijo que las fuerzas armadas estaban "totalmente preparadas" para proteger los sitios donde se almacena uranio.

"Consideramos posible que pudieran intentar robarlo mediante operaciones de infiltración u operaciones aerotransportadas en helicóptero", declaró el general de brigada Akrami Nia a la agencia de noticias IRNA.

En un extracto de una entrevista con CBS que se difundiría el domingo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la guerra no ha terminado porque el uranio enriquecido necesita ser sacado de Irán. "Trump me ha dicho: ´Quiero entrar ahí´, y creo que se puede hacer físicamente", afirmó.

El presidente ruso Vladímir Putin declaró el sábado que la propuesta de Moscú de sacar uranio enriquecido de Irán para ayudar a negociar un acuerdo sigue sobre la mesa.

La mayor parte del uranio iraní altamente enriquecido probablemente está en su complejo nuclear de Isfahán, le dijo el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica a The Associated Press el mes pasado. La instalación fue alcanzada por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en la guerra de 12 días el 2025, y este año enfrentó ataques menos intensos.

Irán advierte contra iniciativa franco-británica en el estrecho

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió contra un plan franco-británico con el que se pretende apoyar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz después de que terminen las hostilidades.

"La presencia de buques franceses y británicos, o los de cualquier otro país, para cualquier posible cooperación con acciones ilegales de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz que violen el derecho internacional recibirá una respuesta decisiva e inmediata por parte de las fuerzas armadas", manifestó Kazem Gharibabadi en redes sociales.

El presidente francés Emmanuel Macron respondió diciendo que no será un despliegue militar, sino una misión internacional para asegurar el transporte marítimo una vez que las condiciones lo permitan.

En la última semana ha habido varios ataques contra barcos en el golfo Pérsico, y una iniciativa estadounidense para "guiar" navíos a través del estrecho fue puesta en pausa rápidamente.

El gobierno surcoreano anunció los hallazgos iniciales de una investigación, la cual señaló que dos objetos no identificados golpearon el buque HMM NAMU, operado por Corea del Sur, con aproximadamente un minuto de diferencia mientras estaba anclado en el estrecho la semana pasada, causando una explosión y un incendio. Las autoridades aún no han determinado quién es el responsable.