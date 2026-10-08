Isaías amenaza costas del Golfo de México
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MIAMI.- La tormenta tropical Isaías se formó el miércoles en las cálidas aguas del Golfo de México, y los meteorólogos pronostican que se fortalecerá rápidamente hasta convertirse en el primer huracán de la temporada del Atlántico antes de golpear la costa estadounidense en los próximos días.
Las comunidades en la posible trayectoria de Isaías se movilizaron rápidamente para prepararse, ya que se prevé un impacto desde el viernes. Algunos pozos petroleros del Golfo de México pausaron la producción, y una ciudad costera de Alabama canceló un festival de fin de semana conocido por atraer a miles de turistas. Los gobernadores de Florida y Alabama declararon estado de emergencia para decenas de condados.
A medida que avance tierra adentro, Isaías también podría interrumpir el duelo de fútbol americano universitario del sábado entre Georgia y Alabama, un partido al que el presidente estadounidense Donald Trump planea asistir.
Isaías podría evolucionar a un huracán de categoría 3, con vientos de 178 km/h (111 mph), o superior antes de tocar tierra, indicó Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).
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