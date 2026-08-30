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Islandia vota sobre su adhesión a la UE

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Islandia vota sobre su adhesión a la UE
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      Reikiavik, Islandia.- Los votantes en Islandia acuden a las urnas el sábado para decidir si el país debe reanudar unas negociaciones, estancadas desde hace tiempo, para convertirse en miembro de la Unión Europea, a la sombra de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de controlar a la vecina Groenlandia.

      La pregunta del referéndum, de sí o no, es lo bastante sencilla para los aproximadamente 265.000 votantes con derecho a sufragio: ¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

      Un voto afirmativo activará negociaciones con el brazo ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, que abarcarán 35 ámbitos, desde la economía hasta los derechos humanos. Algunos partidarios creen que la Unión Europea ofrecerá protecciones si Trump alguna vez lanza amenazas similares contra Islandia. 

      Si los oponentes rechazan la propuesta, se acabó, al menos por una generación. Los opositores se han movilizado en torno a la amenaza que supondrá la pertenencia a la UE para las ricas reservas pesqueras de Islandia y al hecho de que el país ya obtiene beneficios por estar en el mercado único europeo sin fricciones y en el espacio Schengen, ambos de libre circulación.

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      Cuando Trump habló de controlar Groenlandia, particularmente al inicio de este año, cambió el ánimo en Islandia, a sólo 290 kilómetros del territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de larga data de EU.

      Islandia es miembro de la OTAN, pero aún así algunos de sus ciudadanos se alarmaron cuando, por error, mencionaron a su país cuatro veces al abordar sus aviones sobre Groenlandia.

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