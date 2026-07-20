Las últimas palabras de "El Mayo" antes de recibir cadena perpetua

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- "La violencia debe acabar en México y en todas partes. Se pierden demasiadas vidas", fueron algunas de las palabras que expresó Ismael "El Mayo" Zambada, poco antes de ser sentenciado a cadena perpetua este lunes 20 de julio.

En su declaración ante el tribunal federal de Brooklyn, el líder del Cártel de Sinaloa también asumió su responsabilidad y pidió perdón.

EL UNIVERSAL hace un recuento de las frases que marcaron el día de su sentencia.

"Acepto mi castigo"

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"El Mayo" se declaró culpable de los delitos de tráfico de cocaína y fentanilo, y como parte del acuerdo derivado de su declaración, también se ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares al narcotraficante mexicano.

En ese sentido, Zambada dijo: "Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón".

"El Mayo" reconoce el daño que el narcotráfico ha provocado

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó en su declaración.

"Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares", dijo según la "BBC".

"La violencia debe acabar en México"

Además, expuso a través de un intérprete en el tribunal federal de Brooklyn que nadie gana en una guerra como esta.

"La violencia debe acabar en México y en todas partes. Se pierden demasiadas vidas. Se destrozan familias. Se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro (...) Nadie ganará esta guerra".

De acuerdo con la agencia "AP", el capo leyó sus declaraciones en español desde una hoja de papel, tosió varias veces durante la audiencia y miró al otro lado de la sala, hacia los reporteros y los dibujantes judiciales ubicados en el estrado del jurado. Pareció no mostrar emoción mientras Cogan confirmaba su sentencia.

"Elijan un camino distinto"

En su mensaje ante la corte, el cofundador del Cártel de Sinaloa dirigió unas palabras a la juventud mexicana y llamó a las nuevas generaciones a alejarse de la violencia y el narcotráfico: "A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto".

"El Mayo" reflexiona sobre su crianza

Por su parte, el diario "The New York Times" mencionó que Ismael Zambada "expresaba remordimiento y reflexionaba sobre su crianza", la cual describió como "un entorno de violencia".

"No es excusa para mis actos haber crecido en un entorno de violencia", dijo en la lectura de su carta.