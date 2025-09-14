Israel intensifica ataques en Gaza

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Una serie de ataques aéreos mató al menos a 32 personas en toda Ciudad de Gaza al tiempo que Israel intensifica su ofensiva allí e insta a los palestinos a evacuar, informó el sábado el médico personal.

Entre los muertos se encontraron 12 niños, según la morgue del Hospital Shifa, donde fueron llevados los cuerpos.

En los últimos días, Israel ha intensificado los ataques en toda Ciudad de Gaza, destruyendo muchos edificios de gran altura y acusando a Hamás de colocar equipos de vigilancia en ellos.

El sábado, el Ejército dijo que atacó otro edificio de gran altura utilizado por Hamás en el área de Ciudad de Gaza. Ha ordenado a los residentes que huyan del lugar, como parte de una ofensiva destinada a tomar el control de la ciudad palestina más grande, a la que considera el último bastión de Hamás. Cientos de miles de personas todavía permanecen allí bajo condiciones de hambruna.

Uno de los ataques durante la noche y hasta la madrugada del sábado impactó una casa en el barrio de Sheikh Radwan, matando a una familia de 10 personas, incluida una madre y sus tres hijos, señalaron las autoridades de salud. La Asociación Palestina de Fútbol dijo que un jugador del Club Deportivo Al-Helal, Mohammed Ramez Sultan, murió en los ataques junto con 14 miembros de su familia. Las imágenes muestran ataques seguidos de columnas de humo.

A raíz de la escalada de hostilidades y los llamados a evacuar la ciudad, el número de personas que se van ha aumentado en las últimas semanas, según trabajadores humanitarios. Sin embargo, muchas familias permanecen atrapadas debido al costo de encontrar transporte y alojamiento, y otras han sido desplazadas demasiadas veces y no quieren moverse nuevamente, sin confiar en que algún lugar en el enclave sea seguro.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que siete personas, entre ellas niños, murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número de muertos a 420, incluidos 145 menores, desde que comenzó la guerra.

Las familias de los rehenes que aún se encuentran en Gaza están suplicando a Israel que detenga la ofensiva, preocupadas de que mate a sus familiares. Hay 48 rehenes aún dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos se cree que están vivos.