Israel intercepta una flotilla rumbo a Gaza

Roma/Jerusalén.- Una treintena de los 52 barcos que integraban la flotilla que se dirigía a Gaza ha sido interceptada este lunes por las Fuerzas Armadas de Israel en aguas internacionales próximas a Chipre, según denunciaron las organizaciones participantes.

La flota ha sido asaltada en aguas de responsabilidad (SAR) de Chipre, frente al litoral suroeste de esta isla mediterránea, según sus organizadores.

El balance de los barcos bloqueados por Israel aún es confuso, aunque se estima que ha afectado a una treintena.

En el rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla constan 35 barcos interceptados, una cifra corroborada por su coordinador italiano, Tony La Piccirella, desde la televisión pública RAI. En la página web de la misión los barcos captados hoy se cifran en 31.

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Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

Por su parte, el canciller de México, Roberto Velasco, pidió este lunes a las autoridades israelíes el "pleno respeto a los derechos humanos" de los ciudadanos del país norteamericano a bordo de la flotilla interceptada por el Ejército de Israel en aguas internacionales próximas a Chipre, al tiempo que les exigió un "trato digno".