Jamás le daré la mano a un hijo de nazi: Petro

Ante el triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales de Chile, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó su rechazo al mismo y al avance de la ultraderecha en América Latina.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano respondió a una publicación de Hassan Nassar, integrante del Partido Centro Democrático, quién comentó que el péndulo regresa a su lugar después del triunfo de Kast.

"El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista (...). El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", declaró Petro.

Responde al avance de la ultraderecha en América Latina

Además, el presidente de Colombia se posicionó a un post del mandatario de Argentina, Javier Milei, que compartió un mapa de Latinoamérica en el cual se muestra en qué países gobierna la derecha y la izquierda.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", escribió Gustavo Petro.

Este domingo, Kast obtuvo el 58.30 por ciento de los sufragios en la segunda vuelta del proceso electoral presidencial de Chile y derrotó a la candidata izquierdista Jeannette Jara, quien recibió 41.70% de votos.

Entre sus propuesta de campaña está la deportación de migrantes, a los que culpa del aumento de la criminalidad en este país latinoamericano y enfrentar a la delincuencia.

La mandataria Claudia Sheinbaum (México) y los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Milei, Rodrigo Chávez (Costa Rica) y Rodrigo Paz (Bolivia), se han pronunciado por el triunfo de Kast