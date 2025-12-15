Jamás le daré la mano a un hijo de nazi: Petro
Esto, tras el triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast
Ante el triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales de Chile, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó su rechazo al mismo y al avance de la ultraderecha en América Latina.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano respondió a una publicación de Hassan Nassar, integrante del Partido Centro Democrático, quién comentó que el péndulo regresa a su lugar después del triunfo de Kast.
"El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista (...). El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", declaró Petro.
Responde al avance de la ultraderecha en América Latina
Además, el presidente de Colombia se posicionó a un post del mandatario de Argentina, Javier Milei, que compartió un mapa de Latinoamérica en el cual se muestra en qué países gobierna la derecha y la izquierda.
"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", escribió Gustavo Petro.
Este domingo, Kast obtuvo el 58.30 por ciento de los sufragios en la segunda vuelta del proceso electoral presidencial de Chile y derrotó a la candidata izquierdista Jeannette Jara, quien recibió 41.70% de votos.
Entre sus propuesta de campaña está la deportación de migrantes, a los que culpa del aumento de la criminalidad en este país latinoamericano y enfrentar a la delincuencia.
La mandataria Claudia Sheinbaum (México) y los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Milei, Rodrigo Chávez (Costa Rica) y Rodrigo Paz (Bolivia), se han pronunciado por el triunfo de Kast
