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John Ternus será el sucesor de Tim Cook

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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John Ternus será el sucesor de Tim Cook
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      Nueva York.- Apple iniciará una nueva era el 1 de septiembre cuando John Ternus asuma a sus 51 años -la misma edad a la que Tim Cook sucedió a Steve Jobs en 2011- el cargo de director ejecutivo, con lo que se convertirá en el tercer líder de la compañía en tres décadas, para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial y navegar un complejo panorama geopolítico.

      El actual director de ingeniería de hardware lleva un cuarto de siglo en la empresa de Cupertino (California) y ha estado involucrado en prácticamente todos los grandes éxitos recientes de la firma de la manzana mordida: desde las distintas generaciones del iPhone y el iPad hasta el lanzamiento de los AirPods, el Apple Watch y su incursión en la realidad mixta con las Vision Pro.

      Uno de los mayores éxitos bajo la gestión de Ternus fue el rediseño de los ordenadores Mac de Apple para utilizar los chips propios de la compañía, los cuales funcionan a mayor velocidad y generan menos calor que los chips de Intel que Apple empleaba anteriormente.

      Ternus sucederá a dos leyendas empresariales: Steve Jobs desarrolló el producto más lucrativo de la historia, el iPhone, y Tim Cook consiguió impulsar el valor del producto estrella gracias a la cadena de suministro que creó y a los servicios y productos complementarios que lanzó al mercado, lo que convirtió a la empresa en un imperio valorado en 4 bdd.

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