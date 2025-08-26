Juez de la Serie A investiga abuso racista contra McKennie

MILÁN (AP) — El juez de la liga italiana solicitó más información el martes antes de emitir un fallo sobre el abuso racista dirigido al mediocampista de la Juventus, Weston McKennie, poco después del partido contra el Parma.

La Juventus publicó un comunicado en redes sociales diciendo que el internacional de Estados Unidos, quien es de raza negr, fue objetivo de "comentarios racistas discriminatorios por parte de individuos en la sección de visitantes" tras el encuentro.

El juez Gerardo Mastandrea afirmó que, tras leer un informe del fiscal de la federación de fútbol italiana, necesita que la oficina del fiscal envíe más detalles e identifique a los responsables.

El juez dijo que el Parma debería colaborar durante el proceso de identificación.

El Parma corre el riesgo de que veten a sus aficionados de asistir a partidos fuera de casa, o de un cierre parcial del estadio para los partidos en casa.

McKennie entró como suplente en la victoria del domingo 2-0 de la Juventus en Turín.

"Parma Calcio, en referencia a los eventos ocurridos anoche después del partido en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente todas las formas de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del campo", expresó el Parma en un comunicado el lunes.

Cambiaso sancionado

El mediocampista de la Juventus, Andrea Cambiaso, fue sancionado con dos partidos de suspensión por golpear a un oponente en la cara durante el mismo juego, dictaminó el juez de la Serie A.

Cambiaso se perderá los partidos contra el Génova y el Inter de Milán.

Cambiaso recibió una tarjeta roja innecesaria en los minutos finales después de saltar junto con Mathias Lovik por un balón alto, y luego reaccionar empujando al jugador del Parma antes de golpearlo en la cara.