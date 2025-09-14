Juez impide deportar a niños guatemaltecos

Washington.- Un juez federal mantendrá temporalmente medidas que impiden que el gobierno del presidente Donald Trump deporte a niños guatemaltecos migrantes que están bajo su custodia.

La decisión que el juez Timothy J. Kelly tomó el sábado impide que el gobierno deporte a los niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que actualmente viven en refugios y hogares de acogida hasta el 16 de septiembre.

En su orden, Kelly indicó que necesitaba una breve extensión para continuar estudiando el asunto porque los hechos del caso seguían cambiando hasta la realización de una audiencia efectuada el 10 de septiembre. Su decisión se produce después de que el gobierno, durante la audiencia, se retractara de afirmaciones previas de que los padres de los niños habían solicitado su regreso.

La decisión del tribunal se origina de una operación efectuada durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando el gobierno de Trump intentó deportar a docenas de niños guatemaltecos que habían llegado solos a Estados Unidos y vivían en refugios del gobierno y hogares de acogida.

Los niños que cruzan la frontera solos generalmente son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños suelen vivir en una red de albergues en todo el país que son supervisados por la ORR hasta que finalmente son entregados a un patrocinador, generalmente un pariente.