Juez prohíbe deportar a dominicano herido

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Nueva York.- Un juez federal ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) que no deporte al dominicano herido este jueves durante su detención en Nueva York, cuando los agentes dispararon al vehículo donde se encontraba con su hijo menor de 5 años.

El juez Paul Oetken prohibió a ICE deportar a Oscar Belgal, de 28 años, mientras evalúa una moción de emergencia de sus abogados para que sea puesto en libertad, y ordenó a la agencia mantenerlo en custodia en Nueva York o Nueva Jersey, según The New York Times.

Belgal fue internado ayer en la cárcel Metropolitan Detention Center (MDC) ubicada en Brooklyn tras ser "trasladado desde la custodia de ICE en Newark (Nueva Jersey)", indicó un fiscal federal al canal ABC.

El DHS y el FBI investigan el tiroteo ocurrido el jueves en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, durante la operación federal de arresto en la que el hombre recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en su vehículo con su hijo de 5 años, que resultó ileso.

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Según informaron los fiscales en una segunda audiencia celebrada esta tarde, ante el juez John Cronan, Belgal fue dado de alta de un hospital cercano al lugar de su detención en torno a las 10 de la noche del jueves.