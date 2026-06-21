Keiko gobierna desde hace 10 años, dice su contrincante

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Lima, Perú.- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que podría perder las segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ante la derechista Keiko Fujimori, aseguró este sábado que su rival "gobierna" el país "desde hace 10 años", mediante el Congreso y la supuesta toma de las instituciones estatales, razón por la cual expresó su preocupación por su aparente estilo "autoritario" de hacer política.

"A nosotros nos preocupa porque la señora Keiko Fujimori gobierna hoy, hace 10 años que ha tomado todas las instituciones, esa es la verdad inobjetable", expresó el candidato del partido Juntos por el Perú, que enfrentó a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en su cuarta postulación a la Presidencia.

Roberto Sánchez dijo que están preparados para "dar respuesta política y social" a un eventual Gobierno de la lideresa del partido Fuerza Popular.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, y con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, cuando restan por escrutarse algo más de 60.000 votos.

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No obstante, Sánchez ha anunciado que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero al considerar que se varió injustificadamente la forma de escrutar las actas del exterior, de modo que para esta segunda vuelta tuvieron que enviarse físicamente a Lima, lo que a su criterio se hizo también sin la debida cadena de custodia.

Si se anulase la votación en el exterior, el izquierdista resultaría el vencedor, ya que ha sido el más votado en el territorio nacional, con el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,89 % de Fujimori.