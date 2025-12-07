Keith Kellogg afirma que Acuerdo de Paz en Ucrania está cerca

WASHINGTON, EU., diciembre 7 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El enviado especial saliente del presidente estadounidense, DonaldTrump, para Ucrania, Keith Kellogg, afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra está "muy cerca" y que ahora depende de la resolución de dos importantes asuntos pendientes: el futuro de la región ucraniana del Donbás y la central nuclear de Zaporiyia.

Kellogg, quien tiene previsto dejar su cargo en enero, afirmó que los esfuerzos para resolver el conflicto se centran en "los últimos diez metros", que, según él, siempre son los más difíciles.

Los dos principales asuntos pendientes, según Kellogg, citado por la prensa internacional, se relacionaban con el territorio —principalmente el futuro del Donbás— y el futuro de la central nuclear ucraniana en Zaporiyia, la más grande de Europa, bajo control ruso.

"Si resolvemos esos dos asuntos, creo que el resto se resolverá bastante bien", declaró Kellogg en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California.

"Ya casi lo logramos; estamos muy, muy cerca", subrayó.

Kellogg afirmó que la magnitud de las muertes y lesiones causadas por la guerra en Ucrania es "horrible" y sin precedentes en el contexto del conflicto regional: según el enviado estadounidense, Rusia y Ucrania juntas han sufrido más de dos millones de bajas, incluyendo muertos y heridos, desde el comienzo de la guerra. Ni Rusia ni Ucrania publican estimaciones fiables de sus pérdidas.

Rusia controla actualmente el 19,2 % de Ucrania, incluyendo Crimea, que se anexionó en 2014, toda la región de Lugansk, más del 80 % de Donetsk, aproximadamente el 75 % de Jersón y Zaporiyia, y fragmentos de las regiones de Járkov, Sumy, Nikolaev y Dnipropetrovsk.