Trump promueve nombre y legado

Washington.- El Servicio de Parques Nacionales ofrecerá entrada gratuita a los residentes de Estados Unidos en el cumpleaños del presidente Donald Trump el próximo año, que también coincidirá con el Día de la Bandera, pero eliminará este beneficio para el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación.

La nueva lista de días de entrada gratuita para los estadounidenses es el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Trump minimiza la historia de los derechos civiles de Estados Unidos mientras promueve la imagen, el nombre y el legado del presidente.

El año pasado, la lista de días gratuitos incluía el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación —que es el 19 de junio— pero no el 14 de junio, el cumpleaños de Trump.

La nueva política de entrada gratuita entrará en vigor el 1 de enero. Fue uno de los diferentes cambios anunciados por el Servicio de Parques a finales del mes pasado e incluye tarifas de entrada más altas para los visitantes internacionales.

Algunos legisladores demócratas intervinieron para objetar la nueva política.

“El presidente no solo agregó su propio cumpleaños a la lista, sino que eliminó dos días festivos que marcan la lucha de los estadounidenses negros por los derechos civiles y la libertad”, dijo la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto. “Nuestro país merece algo mejor”.

La autopromoción es un viejo hábito del presidente que ha mantenido en su segundo mandato. Se postuló sin éxito para el Premio Nobel de la Paz, renombró el Instituto de Paz de Estados Unidos en su honor, intentó poner su nombre en el estadio planeado de la NFL en la capital del país y dio su nombre a un nuevo programa de ahorro para niños.

Desde que asumió el cargo, Trump ha buscado eliminar programas considerados como promotores de la diversidad en todo el gobierno federal, acciones que han borrado o minimizado la historia de racismo de Estados Unidos, así como las victorias de derechos civiles de los estadounidenses negros.

Algunos legisladores republicanos han sugerido poner su imagen en el Monte Rushmore y en el billete de 100 dólares.