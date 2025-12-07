Islamabad y Kabul intercambian disparos

Jalalabad, Afganistán.- Un intercambio de disparos durante la noche entre las fuerzas afganas y las tropas paquistaníes a lo largo de su tensa frontera dejó cinco civiles afganos muertos y otros cinco heridos, mientras que tres civiles sufrieron lesiones en el lado paquistaní, dijeron el sábado funcionarios de ambos países

Islamabad y Kabul se han acusado mutuamente de provocar el enfrentamiento que viola un frágil alto el fuego de dos meses.

Entre los fallecidos en la zona fronteriza próxima a la ciudad de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, había tres niños y una mujer, explicó Ali Mohammad Haqmal, jefe de información del distrito.

La policía de Pakistán y un funcionario hospitalario en la ciudad de Chaman, Mohammad Awais, apuntaron que tres personas, incluida una mujer, sufrieron lesiones a causa del tiroteo y bombardeo procedente del lado afgano. De acuerdo con la policía, los choques duraron hasta el amanecer del sábado.

La tensión entre los dos vecinos es alta desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos insurgentes murieron en letales enfrentamientos fronterizos que causaron también cientos heridos en ambos bandos. La violencia estalló tras las explosiones registradas en Kabul el 9 de octubre, que el gobierno del Talibán atribuyó a Pakistán y prometió vengar.