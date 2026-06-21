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La esposa de presidente español debe ir a juicio

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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La esposa de presidente español debe ir a juicio
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      Barcelona, Esp.- Un juez ordenó el sábado que la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sienta en el banquillo de los acusados por cargos de tráfico de influencias y corrupción, y que entregue su pasaporte.

      El juez de instrucción Juan Carlos Peinado dictó la resolución y argumentó que existía el riesgo de que Begoña Gómez se diera a la fuga. Además de entregar su pasaporte, también deberá comparar ante un juzgado cada dos semanas. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

      La decisión desató una intensa confrontación política, con llamados de la oposición para que renuncie al gobierno socialista de Sánchez.

      A Begoña Gómez se le acusa de utilizar su posición para influir en contratos del gobierno adjudicados a un grupo de empresas tecnológicas. El juez también la acusó de uso indebido de fondos públicos en la contratación de un consultor, y del uso inapropiado de software mientras era profesora en una universidad pública.

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      Gómez ha negado cualquier irregularidad. Sánchez ha calificado el caso en su contra como parte de una campaña de desprestigio de adversarios políticos para derribar a su gobierno, que está en el poder desde 2018.

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