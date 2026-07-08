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Lanza EEUU nuevos ataques contra Irán

Fuerzas norteamericanas hacen blanco en baterías antiaéreas y sistemas de vigilancia costera

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Lanza EEUU nuevos ataques contra Irán
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      Dubái, EAU.- El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán a primera hora del miércoles, horas después de que tres buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, en lo que se trata del más reciente intercambio de hostilidades que pone en riesgo un acuerdo provisional para poner fin a los combates entre los dos países.

      Los ataques se producen mientras el país realiza un funeral de varios días para el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros combates de la guerra. La reanudación de las hostilidades de ambos lados sin lugar a dudas aumentará la dificultad de las negociaciones para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, revertir el programa nuclear de Teherán y alcanzar un fin permanente de la guerra.

      En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques "para imponer costos elevados por atacar el transporte marítimo comercial tripulado por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

      Un funcionario estadounidense afirmó que las fuerzas armadas atacaron baterías antiaéreas iraníes, sistemas de vigilancia costera, misiles tierra-aire, así como plataformas de lanzamiento de misiles antibuque y drones. Añadió que también se lanzaron ofensivas contra instalaciones portuarias iraníes.

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      Un segundo funcionario indicó que es probable que los ataques se extiendan durante varias horas y que se pretenda impactar ocho veces más objetivos que en la ofensiva anterior de represalia realizada a finales de junio. Añadió que Irán no escucha, así que Estados Unidos ha tenido que "subir el volumen".

      Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir la operación militar en curso.

      Según medios estatales iraníes, se escucharon detonaciones en las localidades de Qeshm, Bandar Abbas y Sirik. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, señaló en la red social X que los nuevos ataques de Estados Unidos eran una violación del acuerdo.

      Una serie similar de ataques iraníes contra el transporte marítimo y represalias de Estados Unidos se registró a finales del mes pasado, aunque los ataques más recientes llamaron la atención debido a que ocurrieron durante la visita del presidente Donald Trump a Turquía para una cumbre de la OTAN.

      EE.UU. revoca licencia para venta de petróleo iraní

      Horas después de que los tres buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles, Estados Unidos revocó una licencia que había autorizado la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a los combates entre Estados Unidos e Irán.

      Las nuevas agresiones en el estrecho representaron la mayor actividad belica en una sola jornada desde finales de abril, según la Organización Marítima Internacional de la ONU. 

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