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Lanza Lula da Silva su candidatura a reelección

Por AP

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Lanza Lula da Silva su candidatura a reelección
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      SAO PAULO.- El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue confirmado el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores, mientras el líder de 80 años enfrenta una presión creciente de dirigentes extranjeros de cara a las elecciones de octubre. 

      El rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, ha abierto con el apoyo de integrantes del gobierno del presidente de EU, Donald Trump, del presidente de Argentina, Javier Milei, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

      El presidente de Brasil afirmó en la convención de su partido que quiere impulsar la industria de defensa de su país, proteger sus minerales raros y sostuvo que "ningún chino, ningún estadounidense, ningún francés tocará" esos recursos sin respetar la soberanía de la nación sudamericana.

      "Vamos a tener que ser mucho más audaces para cambiar muchas cosas en este país", expresó Lula.

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      Otros miembros de su partido destacaron el riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de Brasil, señalando a Trump y Milei.

      Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, afirmó que "esta elección en Brasil determina el futuro de AL".

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