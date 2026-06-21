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Liberan a 24 filipinos; estaban presos en Rusia

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Liberan a 24 filipinos; estaban presos en Rusia
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      Manila, Filipinas.- Rusia liberó a 24 filipinos que habían estado detenidos durante meses sin cargos en una ciudad siberiana, después de que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. expresara su preocupación por ellos en una reunión con su homólogo ruso Vladímir Putin.

      Los 24 tenían previsto llegar a Manila en dos vuelos a primera hora del domingo, y el primer grupo será recibido por la secretaría de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, quien acompañó a Marcos en sus conversaciones con Putin el miércoles en la ciudad de Kazán.

      Marcos, quien actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, encabezó a los líderes del bloque de 11 países en la conmemoración del 35to aniversario de las relaciones diplomáticas de la ASEAN con Rusia. Marcos sostuvo una reunión bilateral con Putin al margen de la cumbre en Kazán.

      La liberación de los filipinos fue relativamente rápida luego que Marcos expresara su preocupación el miércoles. 

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      Tras su reunión bilateral con Putin, Marcos dijo a los periodistas que expresaron su preocupación por los filipinos que han estado detenidos durante unos nueve meses en Irkutsk, en el sureste de Siberia, sin cargos. 

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