¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BRUSELAS.- Los líderes de la Unión Europea debatían el jueves para salvar importantes diferencias sobre el presupuesto a largo plazo del bloque y acordaron un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades económicas y militares en 2027.

En una cumbre en Bruselas, algunos dirigentes pidieron apretarse el cinturón, mientras otros defendieron políticas tradicionales que consumieron grandes partes del presupuesto. La mayoría quiere fondos adicionales para nuevas prioridades y para ayudar a Ucrania, casi cinco años después del inicio de la guerra.

"Europa necesita finanzas sólidas. No podemos ni debemos asumir más deuda", afirmó el canciller alemán Friedrich Merz, en declaraciones que pusieron de aliviar algunas de las contradicciones. "Al mismo tiempo, existe una serie de tareas que debemos cumplir de manera confiable".

"Las prioridades deben ser una economía floreciente, el mercado interior debe ser capaz de desarrollar todo su potencial y necesitamos una mejor defensa", señaló Merz a los periodistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El nuevo paquete de gasto conjunto es una declaración de las ambiciones de la UE en el mundo. Es pequeño en comparación con los presupuestos nacionales y se financia principalmente con aportaciones de los 27 países miembros en función del tamaño de sus economías.