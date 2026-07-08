Llevará Marine Le Pen un monitor electrónico

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PARÍS.- El monitor electrónico que Marine Le Pen debe llevar ahora, aun si decide postularse para la presidencia, es una medida común en Francia, establecida en parte para aliviar el hacinamiento en las cárceles.

El martes, un tribunal de apelaciones de París declaró culpable de malversación a la líder de extrema derecha y la multó con 100.000 euros (114.000 dólares). Pero redujo su inhabilitación para ocupar cargos electos de cinco años a 45 meses, dos tercios de los cuales quedan en suspenso.

También reducirá su condena de prisión de cuatro años a tres, dos de los cuales quedan en suspenso. El tribunal indicó que el año restante debe cumplirse bajo arresto domiciliario con un monitor electrónico.

Francia sufre un persistente hacinamiento carcelario y un deterioro de las condiciones de detención, según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Los monitores evitan agravar ese problema.

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Según la ley francesa, la detención domiciliaria con control electrónico exige que la persona lleve un grillete electrónico en el tobillo y le prohíbe salir de su domicilio, u otro lugar designado, salvo durante las horas autorizadas por el juez.

El lugar designado y los períodos durante los cuales la persona debe permanecer allí los determina el tribunal o el juez responsable de la ejecución de las penas.

Un dispositivo así dificulta llevar a cabo una campaña política, pero no lo hace imposible.

Tras la condena de Le Pen, un juez especializado decidirá en las próximas semanas o meses cómo se aplicará su control electrónico, incluida la residencia donde deberá cumplir la pena y las horas en las que se le permitirá salir.