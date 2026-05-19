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Localizan cuatro cuerpos de buzos

Son los italianos que murieron en una cueva en las Maldivas

Por AP

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan cuatro cuerpos de buzos

Roma, Ita.- Los rescatistas localizaron el lunes los cuerpos de cuatro buzos italianos que se cree estaban en lo profundo de una cueva submarina en un atolón de las Maldivas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Las búsquedas se reanudaron el lunes, luego de haber sido suspendidas tras la muerte de un buzo militar local durante una peligrosa misión para intentar llegar hasta ellos.

Se cree que los cinco buzos italianos murieron el jueves mientras exploraban una cueva a una profundidad de unos 50 metros (160 pies) en el atolón Vaavu, según la cancillería italiana. El límite de buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros (98 pies).

El cuerpo de un italiano —un instructor de buceo— fue hallado anteriormente afuera de la misma cueva.

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Tres buzos finlandeses, expertos en buceo profundo y en cuevas, llegaron el pasado domingo a la nación del océano Índico para elaborar un nuevo plan en la búsqueda de los cuerpos de los otros cuatro, que se creía que estaban dentro del sistema de cuevas.

Los tres buzos finlandeses, la policía de las Maldivas y las fuerzas armadas realizaron una búsqueda combinada el lunes durante la cual encontraron los cuatro cuerpos, indicó Ahmed Shaam, un portavoz del gobierno de las Maldivas.

Shaam señaló que ahora los rescatistas elaborarán un plan para llevar los cuatro cuerpos a la superficie.

El portavoz presidencial de las Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, dijo anteriormente que la búsqueda fue suspendida después de que Mohamed Mahudhee, un miembro de la Fuerza de Defensa Nacional de las Maldivas, murió de enfermedad por descompresión bajo el agua tras ser trasladado a un hospital en la capital el sábado.

El mal tiempo ha obstaculizado repetidamente los trabajos de rescate de los cuerpos.

Los equipos iniciales ya se habían sumergido para identificar y marcar la entrada al sistema de cuevas donde los italianos desaparecieron. La causa de las muertes de los buzos sigue bajo investigación.

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