Los desplazados palestinos sufren por el duro invierno

Deir Al-Balah, Franja de Gaza.- Niños descalzos jugaban en la arena fría mientras millas de personas desplazadas en Gaza preparaban tiendas de campaña desgastadas el sábado para otra ronda de lluvias invernales.

Algunas familias en la ciudad central de Deir al-Balah dijeron que han vivido en tiendas de campaña casi dos años, o durante la mayor parte de la guerra entre Israel y Hamás que ha devastado el territorio.

Padres reforzaban las tiendas desgastadas con viejos trozos de madera o inspeccionaban los bordes desgarrados de agujeros en las lonas. Madres luchaban contra la humedad, colgando ropa sobre postes o cuerdas para secar al viento entre los aguaceros que convierten los caminos en charcos. Una madre apartó a un niño pequeño de un parche de alfombra enmohecida.

"Hemos vivido en esta tienda durante dos años. Cada vez que llueve y la tienda se derrumba sobre nuestras cabezas, intentamos poner nuevos trozos de madera", comentó Shaima Wadi, madre de cuatro, desplazada de Jabaliya en el norte. "Con lo caro que se ha vuelto todo, y sin ningún ingreso, apenas podemos permitirnos ropa para nuestros hijos o colchones para que duerman".

El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, ha informado que decenas de personas, incluido un bebé de dos semanas, han muerto de hipotermia o tras el colapso de casas dañadas por la guerra debido al clima. Las organizaciones de ayuda han pedido que se permita la entrada de más ayuda.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que desde que el alto el fuego entró en vigor, 414 palestinos han sido asesinados y 1.142 heridos. Dijo que los cuerpos de 679 personas fueron sacados de los escombros.