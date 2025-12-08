Maduro dice estar agradecido por respaldo político de Rusia e Irán

El Gobierno de Nicolás Maduro agradeció formalmente el respaldo político de la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, en medio del sostenido despliegue naval de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, el cual Caracas considera una amenaza directa a la permanencia del régimen venezolano.

La mañana de este lunes, el portal progubernamental "Éltimas Noticias" destacó en Caracas las acciones de la cancillería venezolana, encabezada por Yvan Gil, en aras de congregar los apoyos de un eje "antiimperialista".

Rusia e Irán abiertamente han condenado la inusual y significativa presencia naval estadounidense, en las inmediaciones con Venezuela, pero ambos países han evadido hablar de una eventual cooperación militar si Washington pasa, como ha prometido, a una fase de ataques terrestres en territorio de este país sudamericano.

"Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del Gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz", sostuvo Gil.

Por su parte, Rusia ha criticado abiertamente las maniobras militares de Washington. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, según lo presentado en Caracas por "Éltimas Noticias", subrayó que la responsabilidad de la escalada recae en Estados Unidos. "El despliegue injustificado de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando grandes tensiones y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington", sostuvo el vicecanciller.

Venezuela también agradeció a Irán por su "enérgica condena" a las amenazas, destacando que estas acciones "ponen en riesgo la paz y la seguridad de toda la región".