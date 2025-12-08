Brasileñas protestan contra violencia

Río de Janeiro, Brasil.- Decenas de miles de mujeres en ciudades de todo Brasil se manifestaron contra la violencia de género el domingo, ya que un número récord de víctimas femeninas y una serie de casos recientes de alto perfil han conmocionado al país.

Mujeres de todas las edades y algunos hombres salieron a las calles en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades, exigiendo el fin del feminicidio, la violación y la misoginia, y que los hombres se unan a ellas en su lucha.

La hermana de Alline de Souza Pedrotti, quien trabajaba como administrativa en una escuela de Río de Janeiro, fue asesinada el 28 de noviembre por un colega masculino junto con otro empleado.

Pedrotti, quien estuvo en la marcha en el paseo marítimo de Copacabana, dijo que la persona que mató a su hermana no aceptaba tener jefas mujeres.

“Estoy devastada”, pero estoy luchando a través del dolor y no me detendré. Quiero cambios en las leyes y nuevos protocolos para prevenir que este tipo de crimen vuelva a ocurrir”.

En otro caso impactante, Taynara Souza Santos fue atropellada por su exnovio y atrapada por el auto, que la arrastró sobre el concreto durante un kilómetro.