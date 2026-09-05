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Malasia declara emergencia por contaminación

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Malasia declara emergencia por contaminación
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      Kuala Lumpur, Malasia.- Malasia declaró una emergencia el viernes en una localidad del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, después de que la contaminación del aire superó el umbral de nivel de emergencia del país debido a los incendios en la vecina Indonesia.

      El Índice de Contaminantes del Aire en Serian, una pequeña localidad agrícola de poco menos de 90.000 habitantes cerca de la frontera con la provincia indonesia de Kalimantan, se disparó a 521 el viernes, según el departamento de medio ambiente de Malasia. Kuching, la capital de Sarawak, que es mucho más grande, también registró una lectura peligrosa de 311.

      La oficina del primer ministro Anwar Ibrahim indicó en un comunicado que el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, dio su consentimiento para la declaración de emergencia en Serian, lo que permitiría adoptar medidas más efectivas. No se ofrecen detalles, pero los funcionarios han señalado que una lectura por encima de 500 podría permitir la suspensión de trabajos no esenciales y de actividades al aire libre. 

      Sarawak ha sido el estado malasio más afectado por la contaminación, y varias zonas han tenido niveles de aire peligrosos en los últimos días.

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      La contaminación del aire es un problema estacional recurrente en el Sudeste Asiático, donde el humo de incendios forestales y de turberas en Indonesia puede cruzar fronteras nacionales y afectar a la vecina Malasia, así como a Brunéi y Singapur.

      La contaminación de este año ha sido particularmente severa debido a una mayor actividad de incendios en varias provincias de Indonesia, incluida Kalimantan, ya las prolongadas condiciones secas que han contribuido a empeorar el problema, que se ha extendido por la región.

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