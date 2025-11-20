Mamdani y Trump discutirán asequibilidad en reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la tan esperada reunión con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se llevaría a cabo en Washington el viernes, lo que supone un careo entre polos políticos opuestos que durante meses se han antagonizado desde lejos.

La reunión, que Trump dijo en redes sociales tendría lugar en el Despacho Oval, podría representar una especie de distensión entre el presidente republicano y la estrella demócrata en ascenso, ya que Trump se ha inclinado en los últimos días hacia la adopción del tema central de la campaña de Mamdani sobre la asequibilidad.

Llamando a Mamdani por su nombre completo —y poniendo el segundo nombre del alcalde electo, Kwame, entre comillas— Trump publicó el miércoles por la noche que Mamdani había solicitado la reunión, y que habría más detalles después.

Afirmando que era "habitual" que el nuevo alcalde de Nueva York se reuniera con el presidente, la portavoz Dora Pekec dijo que Mamdani tenía previsto discutir con Trump "la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad por la que votaron más de un millón de neoyorquinos hace apenas dos semanas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump ha criticado a Mamdani durante meses, etiquetándolo falsamente de "comunista" y prediciendo la ruina de Nueva York si el socialdemócrata era elegido. También amenazó con deportar a Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó estadounidense en 2018, y con retirar fondos federales de la ciudad.

Pero tras las elecciones de noviembre —en las que los republicanos perdieron en Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia—, Trump ha hablado más sobre la asequibilidad, que había sido un punto focal en las campañas de los demócratas, incluida la de Mamdani, e incluso declaró el viernes en una publicación en redes sociales que el Partido Republicano es el "Partido de la Asequibilidad". Todo ello mientras el presidente y sus colegas republicanos insisten en que la economía de Estados Unidos nunca ha sido más fuerte.

Trump dijo a periodistas el domingo por la noche que planeaba reunirse con Mamdani. El lunes, Mamdani —quien asumirá oficialmente el cargo en enero— dijo que esperaba reunirse con Trump, confirmando que su equipo se había comunicado con la Casa Blanca para organizar una posible reunión.

Durante su discurso de victoria este mes, Mamdani, de 34 años, dijo que quería que Nueva York mostrara al país cómo derrotar al presidente.

También ha hablado sobre "blindar" Nueva York contra Trump una vez que asuma el cargo en enero, mientras promete trabajar con cualquiera, incluido el presidente, si beneficia a los neoyorquinos.

___

El periodista de The Associated Press Michael R. Sisak contribuyó a este despacho desde la Ciudad de Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.