logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Indagan relación de Summers y Epstein

Por EFE

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Indagan relación de Summers y Epstein

Redacción internacional.- La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos entre ambos.

CNN informa que la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

“La universidad está revisando la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias”, declaró el portavoz.

Por su parte, el presidente Donald Trump, firmó un proyecto de ley que obliga a su gobierno a liberar archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a la presión política de su propio partido después de inicialmente resistirse a esos intentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias”, afirmó Trump en redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rusia ataca otra ciudad ucraniana
Rusia ataca otra ciudad ucraniana

Rusia ataca otra ciudad ucraniana

SLP

AP

Bombardeo ruso mata a 25 personas en Ternopil, mientras Zelenski se reúne con Erdogan

Hace erupción el volcán Monte Semeru de Indonesia
Hace erupción el volcán Monte Semeru de Indonesia

Hace erupción el volcán Monte Semeru de Indonesia

SLP

AP

La ceniza que lanzó el coloso cubrió a varias aldeas

Indagan relación de Summers y Epstein
Indagan relación de Summers y Epstein

Indagan relación de Summers y Epstein

SLP

EFE

Lula y Guterres piden un acuerdo climático
Lula y Guterres piden un acuerdo climático

Lula y Guterres piden un acuerdo climático

SLP

AP