Indagan relación de Summers y Epstein

Redacción internacional.- La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos entre ambos.

CNN informa que la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

“La universidad está revisando la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias”, declaró el portavoz.

Por su parte, el presidente Donald Trump, firmó un proyecto de ley que obliga a su gobierno a liberar archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a la presión política de su propio partido después de inicialmente resistirse a esos intentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias”, afirmó Trump en redes sociales.