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Mantiene Rusia ataques contra Ucrania

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Mantiene Rusia ataques contra Ucrania
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      KIEV, Ucrania.- Rusia lanzó más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó el martes la Fuerza Aérea ucraniana, mientras el Ministerio de Exteriores del país señaló que la reciente amenaza de Moscú de golpear a Kiev con especial dureza desde el aire no aportaba nada nuevo.

      Rusia instó el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar la capital ucraniana lo antes posible y dijo a los residentes que se mantuvieran alejados de instalaciones militares y gubernamentales. Afirmó que se estaban preparando "ataques sistemáticos" contra Kiev.

      El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo por teléfono el lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Estados Unidos debería evacuar a su diplomático personal de Kiev, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. Rubio no dijo si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a la India porque la guerra "terrible" en Ucrania pudiera escalar aún más.

      El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

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