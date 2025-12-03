Masivo apagón en Cuba deja 3.5 millones sin electricidad

LA HABANA, Cuba, diciembre 3 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un apagón masivo azotó la mitad occidental de Cuba, dejando a aproximadamente 3.5 millones de personas sin electricidad, incluyendo residentes de La Habana, la capital.

El ministerio de Energía y Minas de la isla caribeña anunció la noticia, especificando que la falla en el sistema eléctrico nacional ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. hora local de hoy. No se han revelado las causas, pero las provincias afectadas son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

El apagón se produce tras semanas de déficits récord en la generación eléctrica, que ya habían causado prolongados cortes diarios. Sólo el lunes, el 59% del país se encontraba sin electricidad debido a la falta de producción.

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una crisis energética estructural, agravada por el continuo deterioro de las centrales termoeléctricas y la escasez de divisas para adquirir el combustible necesario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el último año, el sistema ha sufrido cinco fallas totales y varias parciales, con restauraciones a menudo lentas y sin explicación oficial. Los apagones, que en algunas zonas duran más de 20 horas diarias, pesan sobre una economía que se ha derrumbado un 11% en los últimos cinco años y alimentan un descontento social cada vez mayor.