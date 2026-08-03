Matan drones ucranianos a cinco en Rusia

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Ataques con drones ucranianos mataron al menos a cinco personas en distintos puntos de Rusia y también alcanzaron instalaciones industriales y otro almacén del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, informaron las autoridades.

Wildberries, el mayor mercado en línea de Rusia, a veces se describe como la respuesta del país a Amazon. En menos de dos semanas, Ucrania ha atacado más de una docena de depósitos del minorista, como parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Moscú, perjudicar su economía y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania ordenada por el Kremlin.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 635 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos sobre Crimea y los yeguas Negro y de Azov, según el Ministerio de Defensa en Moscú. El ministerio no indicó cuántos fueron lanzados ni cuántos alcanzaron objetivos.

Mientras tanto, Rusia atacó a Ucrania con 133 drones durante la noche, 24 de los cuales impactaron objetivos, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana. Más tarde el domingo, ataques rusos separados contra las ciudades ucranianas de Zaporiyia y Járkiv mataron al menos a dos personas, según autoridades locales.

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La campaña de Ucrania contra Wildberries

Drones ucranianos tuvieron como objetivo un almacén de Wildberries en la región de Samara, a unos 800 kilómetros (500 millas) de la frontera ruso-ucraniana, según el gobernador local, Vyacheslav Fedorishchev. Señaló que se desató un incendio, pero que no hubo víctimas.

La campaña de Kiev contra Wildberries afectó por primera vez instalaciones de la empresa en Elektrostal, al este de Moscú, y en la región de Tambov el 18 de julio.

Luego se produjeron sendos ataques contra instalaciones en el oeste y el sur de Rusia, así como en Crimea, territorio bajo control ruso. Al menos nueve personas han muerto y decenas han resultado heridas.

Dos personas perdieron la vida cuando un dron ucraniano impactó un edificio residencial en la región de Saratov, al este de Samara, informó el gobernador Roman Busargin.