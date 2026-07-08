Matan milicianos a 9 policías en Pakistán

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QUETTA, Pakistán.- Decenas de milicianos atacaron durante la noche un puesto policial en el suroeste de Pakistán, lo que desencadenó un intenso tiroteo que mató a nueve agentes de policía e hirió a otros, informaron funcionarios el martes, en una nueva escalada de la violencia armada en la región, donde los insurgentes han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad.

La policía indicó que el ataque ocurrió en una zona remota del distrito de Ziarat, en la provincia de Baluchistán, sin ofrecer más detalles. Los agresores también secuestraron a ocho policías, pero todos fueron recuperados posteriormente por las fuerzas de seguridad, señaló Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán.

Ningún grupo se atribuyó de inmediata la autoría del ataque, aunque es probable que las sospechas recaigan sobre el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán.

El ELB se atribuyó un intento suicida del fin de semana contra un puesto de seguridad en la localidad costera de Jiwani, aunque el gobierno no ha confirmado ni desmentido esa afirmación.

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Sin embargo, las autoridades reconocieron que hombres armados atacaron a civiles en las afueras de la ciudad de Quetta durante el fin de semana. Desde entonces, algunos vecinos han realizado una sentada cerca de Quetta, exigiendo mayor seguridad y protección frente a futuros ataques.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, culpó del ataque más reciente a lo que describió como milicianos respaldados por India. No presentaron pruebas que sustentaran la acusación. India ha negado reiteradamente las acusaciones de Pakistán de que respalda a separatistas en Baluchistán o a milicianos talibanes paquistaníes.