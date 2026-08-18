Fiscales generales demandan a Meta por daño a niños en redes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Comenzaron el lunes las declaraciones iniciales en el juicio en que se acusa a Meta Platforms de hacer adictivas sus redes sociales y causarle daño a niños.

Meta Platforms enfrenta acusaciones por adicción infantil en redes sociales

En el juicio, en un tribunal federal de California, los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey buscan una sanción económica que podría, en teoría, sumar hasta 1,4 billones de dólares, además de cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram. Veintinueve estados demandaron al gigante tecnológico en 2023 por la seguridad y la privacidad de los menores; los otros 25 irán a juicio más adelante. La empresa también enfrenta demandas en tribunales estatales.

La demanda acusa al gigante de las redes sociales de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar, de manera consciente y deliberada, funciones que vuelven adictos a los niños a sus plataformas. También sostiene que Meta recopila de forma habitual datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados sobre la demanda y testimonios en el juicio

Megan O´Neill, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, expuso el caso de los estados ante los jurados durante las declaraciones iniciales en el tribunal federal de Oakland, California.

"Van a escuchar que Meta sabía mucho sobre los cerebros de los niños", afirmó O´Neill. Esto incluye cómo buscan recompensas de manera constante, cómo son sensibles a la retroalimentación social y "cómo todavía están desarrollando la capacidad de controlar sus impulsos como lo hacen los adultos".

Meta, señaló, investigó estas vulnerabilidades y habló sobre cómo podría cambiar Instagram para responder a ellas.

"´Los jóvenes son los mejores´ es el título de un estudio de Meta que les vamos a mostrar", indicó, al decirles a los jurados que, para Meta, "los niños son el producto".

Meta ha dicho repetidamente que cree que tiene un caso sólido.

"Estamos orgullosos de nuestro historial en la protección de los adolescentes en nuestras plataformas y de la cantidad de esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar protecciones a lo largo de los años, incluso antes de que estos casos se presentaran, y hasta el día de hoy. Esperamos con interés mostrarle al juez y al jurado esos hechos en el tribunal", manifestó la empresa en un comunicado.

La jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers, en Oakland, supervisa el proceso, que se espera dure seis semanas, con testimonios del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y de otros ejecutivos y ex empleados. Gonzalez Rogers, nombrada por el presidente Barack Obama en 2011, ha supervisado una serie de casos complejos y de alto perfil que involucran a las grandes tecnológicas. Entre ellos figuran la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus fundadores, así como la demanda de Epic Games contra Apple por su tienda de aplicaciones.

Si Meta pierde el juicio, el tribunal tendría amplia discreción sobre el monto de cualquier sanción económica, aunque expertos legales opinan que es poco probable que ascienda a 1,4 billones de dólares.

"Este caso no trata sobre ninguna persona o niño en particular", expresó O´Neill. Más bien, explicó, se trata de un intento oficial de responsabilizar a Meta.

El juicio es el más reciente en una avalancha de demandas contra Meta Platforms y otras empresas de redes sociales, incluidas YouTube, TikTok y Snap, por argumentos de que sus plataformas dañan a los jóvenes, recopilan sus datos de manera ilegal y están diseñadas deliberadamente para volverlos adictos.