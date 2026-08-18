Sustituyen a Vargas Tinajero en Seduvop; llega Grimaldo Limón

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J. Guadalupe Torres Sánchez informó que en representación del gobernador Ricardo Gallardo, tomó de protesta de Jorge Grimaldo Limón, como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

El nuevo funcionario sustituye a Leticia Vargas Tinajero y, hasta antes de este nuevo cargo, se desempeñaba como titular de Infraestructura y Fortalecimiento en Soledad de Graciano Sánchez.

"Con esta encomienda, refrendamos el compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo urbano, la infraestructura y las condiciones de vivienda en San Luis Potosí, impulsando acciones que contribuyan al bienestar y a una mejor calidad de vida para las familias de nuestro Estado", señaló Torres Sánchez.

Añadió que el nombramiento de Jorge Grimaldo Limón representa un paso clave para consolidar proyectos que mejoren la infraestructura y la vivienda.

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