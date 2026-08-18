Enfrentan estudiantes rentas de más de $6 mil

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Jóvenes que residen cerca de facultades como las de Contaduría y Administración y de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), expresaron que los costos de estudiar por el rumbo se elevan en cada inicio de ciclo escolar, sobre todo en cuestión de rentas y en alimentos de consumo inmediato.

En el caso de un grupo de alumnos que esperaban su siguiente clase afuera de la Facultad de Derecho, éstos dijeron que la renta de un departamento en un condominio cercano llamado popularmente "Rioverdito" por la gran cantidad de estudiantes de la Zona Media que ahí reside, subirá de 6 mil pesos a 6 mil 600 para septiembre próximo, un aumento de 10 por ciento que, destacaron, está por encima del porcentaje de inflación.

La ventaja es que la renta es por departamento y no por persona, por lo que este costo se puede repartir entre dos o más estudiantes. Para estos alumnos, la ventaja de vivir cerca de su centro de estudios es que casi no tienen gastos de transporte, salvo los fines de semana que regresan a sus municipios de origen a ver a sus familias.

La comida es otro gasto, ya que muchos estudiantes, con horarios fragmentados, no tienen tiempo para cocinar y optan por comprar comida en fondas y cocinas económicas o bien consumir refrigerios en tiendas de conveniencia. Cualquiera de estas opciones representa, al menos, un gasto diario de entre 50 y 150 pesos por persona, lo que al mes significa un desembolso importante para quienes buscan convertirse en profesionistas al término de cinco años o un poco más.

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Algunos de los jóvenes con los que se dialogó, mencionaron que han tenido que conseguir trabajos de medio tiempo o de fin de semana "de lo que sea" para obtener un ingreso y cubrir los costos crecientes de estudiar una carrera aquí en la capital del estado.