Crece hackeo al PJE... y lo siguen negando

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Mientras que el Poder Judicial del Estado (PJE) sigue negando que ocurrió un hackeo a su red informática, entre el 6 y el 11 de agosto, la fuga de información de esa dependencia creció de 11 Gigabytes a 78 GB y pasó de estar disponible mediante pago a ser gratuita y de total acceso público.

Acciones de la autoridad

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), indicó que tras una revisión interna y con proveedores de seguridad cibernética, se determinó que no existió ningún hackeo a la página web del PJE.

Sin embargo, Pulso corroboró que en una herramienta de mensajería, en la cuenta propiedad de un hacker, están expuestos los links a la información comprimida, que pueden ser bajados por quien quiera que tenga una cuenta en esa plataforma.

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Cronología del caso

Usualmente, la información robada a autoridades aparece a la venta en foros especializados, cuyo acceso no siempre es público. En este caso, cualquiera puede tener acceso a la información, de manera gratuita.

El titular de la cuenta mencionada la abrió apenas el 2 de julio, y en ella ofrece datos hackeados de 24 dependencias estatales, órganos municipales, instituciones médicas y educativas y compañías privadas de Baja California, Chiapas, la CDMX, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Tamaulipas, el Edomex Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Campeche.

El pasado 6 de agosto, apareció por primera vez la intervención al PJE potosino. El responsable ofrecía, a la venta, 11 GB comprimidos, que contenían más de 27 mil archivos emitidos entre 2020 y 2026. Los distribuía a través de un link a la página de descarga.

El 6 de agosto, el PJE desmintió el hackeo señalando que tras verificaciones en sus sistemas de seguridad, no detectó la extracción masiva de información.

Sin embargo, 12 de agosto, el hacker ofrecía la "base de datos completa" del PJE, con "casos laborales e injusticias desde 2020 a 2026".

La información ofrecida había crecido a 78 GB y más de 200 mil archivos, distribuidos ahora en 10 links.

(Con información de Rubén Pacheco)