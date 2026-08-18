Trump asegura que estrecho de Ormuz sigue abierto y operando

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El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos no tiene conversaciones previstas con Irán, pero insistió en que el estrecho de Ormuz sigue "abierto y operando", pese al tráfico limitado y a los reportes de un ataque contra un barco que salía de la vía.

Trump también amenazó esta semana con bombardear Omán mientras el país busca un acuerdo con Irán para gestionar el tráfico naval a través del estrecho, dijeron el martes dos funcionarios regionales, un día después de que Trump supuestamente amenazó a Omán si "se interpone". Teherán afirma que la vía no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones iraníes.

Mientras Irán y Omán continúan con sus conversaciones, un proyectil alcanzó un barco en el estrecho y los hutíes —respaldados por Teherán— afirmaron que dispararon drones contra una refinería de petróleo en Arabia Saudí.

A continuación, un vistazo a los más recientes acontecimientos en la guerra con Irán y en Oriente Medio.

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Trump se cierne sobre las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz

Mientras Omán e Irán afirman que están cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump declaró el martes en redes sociales que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes sigue "en pleno vigor y efecto". Aseguró que todas las minas marinas ya fueron retiradas y que otro tráfico marítimo puede navegar libremente.

Trump publicó un mapa que mostraba el estrecho como territorio estadounidense.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, pareció responder a la publicación de Trump.

"Así como Trump escribió correctamente el nombre del eterno golfo Pérsico, pronto su delirio respecto al estrecho de Ormuz será corregido o corregiremos los delirios de este hombre delirante", escribió en X.

El gobierno de Trump le ha dicho a Omán que se opone a partes del acuerdo, el cual todavía no se da a conocer, según funcionarios al tanto de la postura de Estados Unidos. Entre ellas figuran la gestión conjunta de la ruta de salida del paso y el cobro de cuotas voluntarias a los buques, incluso si el dinero se utiliza para la seguridad y la protección ambiental marítima.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a a discutir el tema con los periodistas.

La Casa Blanca remitió el martes a las declaraciones de Trump en el Despacho Oval y se negó a hacer más comentarios sobre Omán.

Egipto: Acuerdo Irán-Omán podría abrir la puerta a un pacto Irán-EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto señaló el martes que el acuerdo entre Irán y Omán podría allanar el camino para que Washington y Teherán regresen a las negociaciones para un "pacto integral y permanente que aborde todas las preocupaciones y mejore la seguridad y la estabilidad regionales".

La declaración se produjo al concluir una reunión entre el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, y su homólogo omaní, Badr al-Busaidi. Pero no abordó la amenaza más reciente de Trump contra Omán.

El periodo de negociación de 60 días entre Estados Unidos e Irán terminó esta semana sin que se vislumbre un final claro de la guerra.

Cae el tráfico naval en el estrecho de Ormuz

El tráfico de barcos a través del estrecho de Ormuz cayó significativamente la semana pasada, con un descenso de cruces confirmados del 19,5%, para un total de 95. Únicamente tres embarcaciones lograron atravesar la vía marítima el domingo, según la plataforma de datos de transporte marítimo Kpler.

Los barcos utilizaron la ruta designada por Irán, sin que se registraran cruces por las rutas omaníes.

Los cruces por el estrecho de Bab el-Mandeb aumentaron un 6,7% hasta los 254, mientras que los llamados tránsitos "oscuros", en los que los barcos apagan los transpondedores que transmiten su ubicación, cayeron de 40 a 16, dijo Kpler.

Un proyectil daña un barco en el estrecho

Un proyectil no identificado dañó la sala de máquinas de un barco en el estrecho de Ormuz cerca de Omán y "causó la baja de un miembro de la tripulación", según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

La agencia de monitoreo, gestionada por el ejército británico, no difundió detalles sobre el barco o su carga, y no estaba claro si el tripulante murió en el ataque o resultó herido.

No se han reportado daños ambientales y la agencia dijo que la Guardia Costera de Omán asiste a otros miembros de la tripulación, mientras las autoridades investigan.

Hutíes reivindican ataque a una refinería saudí

Los hutíes de Yemen afirmaron que dispararon drones contra una refinería de petróleo en la vecina Arabia Saudí, el ataque más reciente que amenaza con reavivar la guerra civil de Yemen y abrir otro frente en Oriente Medio.

El objetivo era una instalación operada por Saudi Aramco, la petrolera estatal saudí, según un reporte de la agencia de noticias SABA, dirigida por los hutíes. No hubo reportes inmediatos de daños ni comentarios de Arabia Saudí.

Los hutíes han intensificado los ataques contra las fuerzas gubernamentales en Yemen y las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, que apoya al gobierno yemení, así como contra el transporte marítimo del reino en el mar Rojo, una alternativa importante al estrecho de Ormuz.

Ataque israelí en Ciudad de Gaza deja siete muertos

Un ataque israelí alcanzó el martes Ciudad de Gaza y cobró la vida de seis personas, incluido un niño. Otras 14 personas resultaron heridas, según el Hospital Shifa, donde se recibió a las víctimas.

El ejército israelí informó que atacó a comandantes de Hamás en el área de Shati que, según afirmó, planeaban ataques contra las fuerzas israelíes.

Los combates más intensos han disminuido desde que un alto el fuego luego de más de dos años de guerra entró en vigor en octubre. Desde entonces, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos que han cobrado la vida de al menos 1.266 palestinos, según funcionarios de salud en Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas, los cuales son considerados fiables en términos generales por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no distingue entre civiles y combatientes.

Disparan misiles contra Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que dos misiles balísticos fueron disparados el martes desde Irán hacia Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los proyectiles cayó fuera de las aguas del país y el otro dentro de ellas, detalló el Ministerio de Defensa emiratí. De momento se desconoce si los misiles fueron derribados por baterías antiaéreas. No se reportaron daños ni heridos.

Semanas después de que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en blanco frecuente de los misiles y drones iraníes, pero el ataque del martes es el primero en varias semanas.

Irán niega que haya disparado misiles hacia Emiratos Árabes Unidos

Irán rechazó a primera hora del miércoles las afirmaciones de Emiratos Árabes Unidos de que lanzó misiles hacia el país.

En una publicación en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que las acusaciones de Dubái eran "perjudiciales para los esfuerzos en curso por fortalecer la confianza entre los países de la región y evitar un mayor deterioro de la seguridad". Instó a las naciones de la región a no hacer "acusaciones infundadas" contra Irán.