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Hallan en Fenapo decenas de autos robados (fotos)

Fueron trasladados a una pensión donde quedaron a disposición de la autoridad competente

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 09:32 a.m.
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Fotos: FGE

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que mantiene acciones de investigación y revisión vehicular durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, como resultado de las cuales, durante la primer semana, suman 25 vehículos asegurados por diversas irregularidades.

      Entre los vehículos detectados se encuentran unidades de las marcas Mercedes Benz, Jeep, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Kia y Chevrolet, localizadas principalmente en estacionamientos y vialidades aledañas al recinto ferial.

      Las principales causas de los aseguramientos fueron alteraciones en los números de identificación vehicular, así como la detección de unidades con reportes de robo vigentes y vehículos que habrían sido internados de manera irregular en el país mediante documentación apócrifa.

      En uno de los casos, personal de la Fiscalía detectó una unidad Honda que presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular y contaba además con un reporte de robo vigente registrado en el estado de Guanajuato.

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      Asimismo, fueron asegurados vehículos con reportes de robo correspondientes a hechos registrados en San Luis Potosí y Guanajuato, mientras que en otro caso se detectó documentación presuntamente apócrifa relacionada con la internación y regularización de la unidad.

      Los vehículos asegurados fueron trasladados a una pensión donde quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

      La FGE informó que mantiene su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y combate al robo de vehículos y otros delitos relacionados, mediante la revisión de unidades y la coordinación operativa para brindar mayor seguridad a la población durante eventos de alta concentración.

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      Tecnología permite recuperar 30 vehículos por semana: SSPC 

      Samuel Moreno/Pulso.- La tecnología implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha permitido fortalecer la recuperación de vehículos con reporte de robo, con un promedio estimado de entre 20 y 30 unidades recuperadas cada semana, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

      El funcionario explicó que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), mediante los arcos lectores distribuidos en distintos puntos del estado, genera alertamientos que son atendidos por los elementos desplegados en campo. Añadió que actualmente se incorporan nuevos dispositivos en la zona del Altiplano sur.

      Juárez Hernández señaló que tan solo este martes se obtuvieron dos resultados relacionados con el robo de vehículos, gracias a los alertamientos generados por estos sistemas y a la intervención de los agentes de seguridad.

      Destacó que las herramientas tecnológicas también contribuyen diariamente a la detección de conductas delictivas en la zona metropolitana, particularmente mediante las cámaras de videovigilancia, que permiten identificar posibles intercambios o compraventa de drogas, así como otros hechos delictivos.

      El titular de la SSPC indicó que, en conjunto con el trabajo operativo de los elementos desplegados en todo el estado, se registran más de 30 detenciones diarias por diversos motivos, principalmente por posesión de drogas. Subrayó que los resultados no dependen únicamente de la tecnología, sino de la coordinación entre los sistemas de vigilancia y el personal operativo.

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