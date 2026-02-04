México colaboraría con EU en caso Epstein: CSP

Ante nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein en el que supuestamente se mencionan nombres de personas mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es una investigación que está en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que si autoridades estadounidenses solicitan la colaboración a México, se hará.

"Tiene que abrirse la investigación de Estados Unidos, es una investigación en Estados Unidos.

"Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos", dijo la Mandataria federal.

Departamento de Justicia de EU retira de su página web miles de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

Indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a "fallos técnicos o humanos" y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta