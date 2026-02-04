PRI se deslinda del "Compa Güero"

El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa aclaró que Jesús Emir Bazoco Peraza, alias "Compa Güero", presunto responsable del ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix no está afiliado a dicho partido político.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PRI explicó que Bazoco Peraza causó baja de las filas priistas al no confirmar su militancia.

"Jesús Emir Bazoco Peraza no cuenta con estatus de militante activo del Partido Revolucionario Institucional. Causó baja definitiva, derivado del proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia. A la fecha, su estatus es "NO AFILIADO", conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes", precisó el CDE priista.

El partido exhortó a que la información alusiva a este caso se maneje con objetividad, responsabilidad y apego a la verdad, y que el debate público no desvíe la atención de la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad, la legalidad y el acceso a la justicia para la ciudadanía.

"EI PRI Sinaloa se deslinda de manera categórica de cualquier conducta presuntamente delictiva atribuida a personas que no forman parte de su padrón de militantes, reiterando que el Partido no encubre, no protege ni justifica actos contrarios a la ley.

"Asimismo, el PRI subraya que la responsabilidad penal y administrativa es estrictamente individual, y corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar responsabilidades conforme al debido proceso.

La dirigencia del PRI en Sinaloa manifestó su condena a los hechos violentos ocurridos el 28 de enero en agravio de Montoya y Torres Félix, y reiteró su respeto y solidaridad a las víctimas.