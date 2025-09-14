México condena el crimen de migrante

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) condenó este sábado el asesinato de un migrante mexicano el viernes en la ciudad estadounidense de Chicago en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de E.U. (ICE), donde un agente disparó mortalmente al hombre que, según la autoridad, se resistía a ser arrestado.

La cancillería mexicana identificó al fallecido como Silverio Villegas González y aseguró que se ha mantenido contacto con sus familiares “para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos”, dijo la SRE en un mensaje en su cuenta de X.

El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare.

“Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local”, explicó ICE .

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió “heridas graves y se encuentra estable”.

Medios mexicanos identificaron a Silverio Villegas como un cocinero de 38 años de edad, originario del estado de Michoacán.