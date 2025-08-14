"México hace lo que le decimos": Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que "México hace lo que le decimos".

En declaraciones en la Oficina Oval, reproducidas por medios estadounidenses, dijo que "México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos".

Señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países "antes eran horribles".

Trump estaba hablando de su decisión de colocar a Washington DC bajo control de la policía federal y del envío de la Guardia Nacional ante lo que llamó "violencia rampante".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, comenzó a hablar de lo que ha hecho en la frontera.

Trump dijo que hoy, los países "respetan" a Estados Unidos de nuevo. Y fue cuando espetó: "México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos".

Añadió que "tenemos las dos fronteras: la norte y la sur. Y las dos eran horribles".