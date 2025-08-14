logo pulso
Israel mata a otros 25 palestinos

Por AP

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Israel mata a otros 25 palestinos

Tel Aviv, Israel.- Al menos 25 personas murieron el miércoles por disparos israelíes mientras buscaban ayuda, según funcionarios de salud y testigos, mientras se reanudan los esfuerzos para revivir las conversaciones de alto el fuego y el primer ministro de Israel declaró que “permitirá” a los palestinos salir mientras se intensifica la ofensiva en Gaza.

El personal de los hospitales Nasser y Awda, que recibieron los cuerpos, así como testigos, declararon que las personas murieron en su camino a los sitios de distribución de ayuda y mientras esperaban convoyes que ingresaban a la franja. Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

El primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que lo correcto era “permitir” que la población de Gaza salga mientras Israel se prepara para la siguiente etapa de la guerra al tomar la Ciudad de Gaza y otros bastiones de Hamás.

Netanyahu quiere realizar la visión del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar a gran parte de la población de Gaza a través de lo que Netanyahu se refiere como “migración voluntaria”.

“¡Denles la oportunidad de salir! Primero, de las zonas de combate, y también de la Franja si quieren”, señaló Netanyahu en una entrevista con i24, una estación de televisión israelí. “No los estamos expulsando, sino permitiéndoles salir”.

Sudán del Sur califica de infundados reportes de conversaciones con Israel sobre la reubicación de palestinos en su territorio.

Israel y Sudán del Sur están en conversaciones sobre la reubicación de palestinos en esa nación del este de África devastada por la guerra, informó Associated Press el martes. La ONU y expertos en seguridad alimentaria han advertido que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos desde que comenzó la guerra.

