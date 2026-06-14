Migración causa marchas en Roma

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Roma, Ita.- Decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital italiana en manifestaciones contra ya favor de la migración el sábado, luego que una iniciativa ciudadana de ultraderecha que busca medidas extensas contra los migrantes reuniera el apoyo suficiente para ser llevada al Parlamento.

Una petición de la iniciativa, llamada "Remigración y Reconquista", reunió las 50.000 firmas necesarias para activar un debate parlamentario, llevando el concepto antes marginal de la "remigración" al centro de la política.

La propuesta, promovida por grupos de derecha, pide medidas extensas dirigidas a los extranjeros, incluidas devoluciones coercitivas, incentivos para abandonar Italia y políticas más amplias que, según los críticos, podrían extenderse a residentes legales.

Varios kilómetros de manifestantes de toda Italia se reunieron para la marcha contra la migración, cantando el himno nacional. En varias ocasiones, muchos de ellos alzaron los brazos en el saludo fascista, gritando "¡Duce! ¡Duce!", en referencia al dictador italiano Benito Mussolini, quien gobernó Italia de 1922 a 1943.

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Una manifestación rival, a favor de la migración, reunió a decenas de miles de personas que salieron a las calles en otra parte de Roma. A esa marcha asistieron diversos grupos de izquierda y sindicatos, y algunos manifestantes ondearon banderas palestinas.